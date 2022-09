Trois suspects arrêtés à Rotterdam en lien avec l'explosion survenue ce mercredi matin à Anvers

Un homme de 19 ans, originaire de Zoetermeer, à quelques kilomètres de La Haye, et deux hommes de 21 et 22 ans originaires de La Haye ont été appréhendés après que la police néerlandaise a reçu, grâce aux forces de l'ordre belges, le numéro de plaque des auteurs potentiels de l'explosion. Les trois suspects sont entendus par la police et pourraient être remis à la Belgique par la suite, selon les autorités locales.

Le Service d'enlèvement et de destruction d'engins explosifs (SEDEE) est intervenu mercredi matin dans le quartier Eilandje à Anvers en raison de l'explosion d'un dispositif incendiaire. L'incident est survenu à proximité du célèbre musée anversois Museum aan de Stroom (MAS), dans la Zeevaartstraat.

Peu de voitures étant stationnées dans la rue où s'est produite l'explosion, les dégâts infligés à des véhicules sont limités. Aucun blessé n'est en outre à déplorer. Une enquête est en cours.