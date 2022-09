Crise énergétique : les banques permettront un report de paiement des crédits immobiliers, sous conditions

Le secteur bancaire, par la voix de sa coupole Febelfin, a répondu à l'appel du pied du gouvernement et s’est dit prêt à soutenir tant les entreprises que les particuliers face à la hausse continue des prix de l'énergie. Pour les particuliers, il permettra un report général des paiements des crédits immobiliers sous conditions, à partir du 1er octobre, et pour les entreprises, il s'engage à "rechercher avec elles la solution sur mesure la plus adaptée", confirme Febelfin jeudi dans un communiqué. Le ministre fédéral de l'Economie, Pierre-Yves Dermagne (PS), a accueilli favorablement l'annonce. A ses yeux, celle-ci demeure toutefois trop limitée.