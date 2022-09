"Découverte d'une haute importance" : la variole du singe peut potentiellement être transmise sans le savoir

"C'est une découverte importante que celle de ces patients ignorant qu'ils sont porteurs de la maladie", assure le virologue Koen Vercauteren. "Le diagnostic n'aurait pas pu être établi s'ils n'avaient pas pris au préalable un rendez-vous avec l'ITG. D'autres recherches à venir démontreront si les patients asymptomatiques peuvent infecter d'autres personnes."

"Si nous voulons endiguer l'épidémie, il ne faudra probablement pas seulement tester les personnes qui se présentent avec des symptômes", affirme Christophe Van Dijck, médecin au sein de l'ITG. "Les patients et les soignants doivent savoir que les symptômes peuvent être semblables à ceux d'autres maladies et que, parfois ils peuvent être très peu perceptibles, pour ne pas dire invisibles. Les tests doivent donc être facilement accessibles pour les personnes à risque. Pour finir, nous devons nous concentrer plus intensément sur les cas contacts que les personnes infectées ont pu avoir et investir autant que possible dans la vaccination", conclut M. Van Dijck.