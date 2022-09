Déjà 191 signalements de violences sexuelles depuis la création d’un Centre de prise en charge à Roulers

Parmi les 191 dossiers, 93% proviennent de femmes et 36% concernent des mineures. Dans 70% des cas, il s'agissait d'un viol et dans 30% des cas d'agressions sexuelles.

"Le nombre de dossiers est bien supérieur à ce qui était attendu et illustre d'autant plus que les violences sexuelles sont un problème social majeur trop peu mis en évidence. Il y a trop de victimes de viols et d'agressions sexuelles", a déclaré Vincent Van Quickenborne. "Derrière les statistiques, il y a surtout des drames et des traumatismes", a ajouté le ministre.

"De plus, il y a sans aucun doute encore beaucoup d'autres victimes qui ne savent même pas où trouver de l'aide. Les premiers chiffres du Centre de Roulers sont d'ailleurs un indicateur encourageant. De plus en plus de victimes commencent à trouver une aide professionnelle. Le pourcentage élevé de récits enregistrés ou de traces (de violences) récoltées donne une plus grande chance d'avoir des preuves concluantes et d'obtenir plus de condamnations. Avec la nouvelle loi pénale en vigueur depuis le 1er juin, les peines sont plus lourdes pour les viols et les agressions", conclut Vincent Van Quickenborne.

Plusieurs Centres de prise en charge des violences sexuelles voient le jour dans la lutte contre ce type de violences. Les victimes peuvent y trouver une assistance médicale, un suivi psychologique et, si elles le souhaitent, y déposer une plainte destinée à la police ou faire constater certaines traces de violences subies.