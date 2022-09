La Flandre met en ligne un registre des subsides pour plus de transparence sur les dépenses publiques

Le projet a été relancé lors de la mise sur pied de l'actuel gouvernement, une coalition rassemblant la N-VA, l'Open VLD et le CD&V, en 2019 "Les malversations avec les subsides qui ont été révélées ont quelque peu alimenté le sentiment d'urgence", a ajouté le ministre Diependaele, en faisant référence aux troubles entourant la députée flamande Sihame El Kaouakibi (ex-Open Vld).

Cette dernière qui a perçu plus de 1,3 million d'euros de subsides pour ses associations sans but lucratif en se rendant coupable d'un "abus systématique et symptomatique des flux de subventions flamands", selon l'inspection des finances. "Mais ce n'était pas la raison", a assuré le ministre.