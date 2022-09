Hausse des coûts : communes et villes flamandes appellent le Fédéral et la Région à l’aide

Si ces deux exécutifs ne prennent aucune mesure, les communes n'auront d'autres choix que de reporter leurs investissements et dépenses, ou augmenter la fiscalité locale, avertit l’Association des villes et communes flamandes (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten). Selon son président, Wim Dries (photo), par ailleurs bourgmestre de Genk (Limbourg), les communes et villes font actuellement face à une "explosion des dépenses".

Entre maintenant et fin 2023, celles-ci vont devoir augmenter à cinq reprises les salaires de leurs agents de 2%. A quoi viendront s'ajouter les progressions barémiques et autres augmentations. La charge salariale annuelle des communes aura ainsi augmenté l'année prochaine de 16,6% par rapport à 2021, fait valoir Wim Dries.

Outre ces augmentations salariales, les communes doivent comme tout un chacun également faire face à la hausse de l'énergie, ainsi qu'à l'augmentation des demandes d'aides sociales auprès des centres publics d’aide sociale, en raison de la crise. Après la crise du corona, celle de l'accueil des réfugiés ukrainiens, la VVSG estime que cette crise énergétique est la crise "de trop".