Le circuit Ironman de retour en Belgique, en 2023 à Knokke-Heist

Après plus de dix ans d'absence, le circuit Ironman effectuera son retour en terre belge l'année prochaine avec l'organisation d'une épreuve 70.3 (semi-Ironman) à Knokke-Heist, au littoral. C'est ce que le label le plus connu dans le monde du triathlon des moyennes et longues distances a annoncé ce vendredi. La course est programmée le dimanche 17 septembre 2023 et sera précédée la veille d'une course de distance olympique (5150). "Nous sommes ravis, après 5 ans de négociations, de ramener l’épreuve de triathlon chez nous", indiquait à Radio 2 l’échevin des Sports, Jan Morbee.