Vers un plafonnement des prix du gaz dans l’Union européenne ?

La Commission avait évoqué un plafonnement des prix ne visant que le gaz importé de Russie, par gazoduc (donc pas le gaz naturel liquéfié, ou GNL). Une solution vue comme plus simple à mettre en œuvre qu'un plafonnement complet, et avec un effet direct sur les revenus du régime de Moscou. "Insuffisant" voire insignifiant, pour la Belgique, quand on pense à la nécessité de faire baisser la facture finale des ménages. D'autres pays, Hongrie en tête, restent au contraire assez dépendants du gaz russe et avaient exprimé leur opposition à une telle mesure.

Dans un document non officiel de 5 pages publié mercredi, la Commission avait esquissé différentes pistes d'actions urgentes pour faire baisser la pression sur les ménages et entreprises et assurer l'approvisionnement alors que l'hiver arrive. Les 27 devaient en quelque sorte faire leur sélection dans ce catalogue, et parvenir à un consensus suffisant pour donner un mandat précis et robuste à l'exécutif. "Nous savons maintenant exactement quelle direction nous devons prendre", a affirmé en conférence de presse le ministre tchèque Jozef Sikela, dont le pays assure la présidence tournante du Conseil de l'UE.