Des mesures de protection pour une maison de repos d’Oostrozebeke après des décès suspects

L'Agence flamande en charge des soins et de la santé (Agentschap Zorg en Gezondheid) a mis en place des mesures de protection dans une maison de repos d'Oostrozebeke, en Flandre occidentale, où plusieurs décès suspects ont été constatés. Une inspection de la résidence a mis en exergue de graves lacunes concernant les procédures et la sécurité des médicaments. Une procédure judiciaire est en cours, qui enquête sur trois suspicions de meurtre et cinq ou six éventuelles tentatives de meurtre survenues dans cette maison de repos.