La princesse Maria Laura et William Isvy mariés à l’hôtel de ville de Bruxelles

On aura ainsi vu arriver la princesse Delphine et son époux Jim O’Hare, William Isvy et ses parents, sa sœur, son frère et sa grand-mère, le prince Laurent et la princesse Claire avec leurs trois enfants Louise, Nicolas et Aymeric, la princesse Astrid et ses fils Amedeo et Joachim et filles Luisa et Laetitia ainsi que sa belle-fille Lili (épouse d’Amedeo), le roi Albert et la reine Paola, ainsi que le roi Philippe et la reine Mathilde.

Le roi Albert marche difficilement, à l’aide d’une canne. La reine Paola marchait au bras du bourgmestre de Bruxelles-Ville, Philippe Close.