Un vent taquin et la famille royale au grand complet au mariage de Maria Laura et William

Après le mariage civil célébré ce samedi matin à l’hôtel de ville de Bruxelles avec 35 proches, la princesse Maria Laura et William Isvy (photo) avaient convié 500 invités à la cathédrale des Saints Michel et Gudule, à 14h30, pour un mariage religieux en grandes pompes. Un vent capricieux s’était invité à l’entrée de la cérémonie, jouant avec le voile de la robe de la mariée signée Vivianne Westwood et menaçant d’emporter les chapeaux de la reine Mathilde, la princesse Elisabeth et la princesse Claire. Sur les marches de la cathédrale, les sœurs et belle-sœur de la mariée tentaient de dompter le voile long de quatre mètres, retenu par une tiare de la Maison de Savoie-Aoste, prêtée par la princesse Astrid à sa fille ainée.