Une nouvelle route touristique relie sept châteaux le long de l’Escaut

A Laarne (photo) on pourra ainsi explorer le château grâce au guide filmé HEKSEN ! (Sorcières). Les salons, la cuisine, la salle des chevaliers et les prisons accueilleront les visiteurs. Dans la halle aux draps de Termonde, une nouvelle exposition sur la ville et une promenade sont proposées. On découvre ainsi comment le château fort de Termonde, aujourd’hui disparu, a donné naissance à la ville fortifiée de Termonde.