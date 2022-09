Kruibeke commémore les victimes des attentats du 11 septembre

Pour la 21e année d’affilée, la ville de Kruibeke en Flandre orientale organisait ce 11 septembre une cérémonie à la mémoire des victimes des quatre attentats-suicides perpétrés ce jour-là aux Etats-Unis en 2001. Dix-neuf terroristes détournaient quatre avions de ligne pour les projeter sur des bâtiments, tuant les passagers des appareils et des personnes au sol. Ces attentats entrainaient la mort de 2.977 personnes, dans le centre de Manhattan à New York, à Arlington en Virginie et à Shanksville en Pennsylvanie, en moins de deux heures. La cérémonie avait lieu, comme toujours, au monument des pompiers qui a été inauguré par la commune en 2001.