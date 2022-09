L’ambassade américaine s’intéresse au Cours Saint-Michel à Etterbeek

Le site que l'ambassade américaine occupe depuis les années 1940, entre le Parc royal et la Petite ceinture, ne satisfait plus depuis un certain temps à divers critères, dont celui de la sécurité exigée par ses occupants. Un premier projet d'installation avait vu le jour au siège de l'ancienne Royale belge à Boitsfort, mais il avait capoté.

Le Cours Saint-Michel, dont le groupe bancaire ING occupait une partie, intéresse désormais les États-Unis qui pourraient y installer à la fois leur ambassade en Belgique et leurs représentations auprès de l'Union européenne et de l'OTAN. La proximité des institutions internationales et le fait que le bâtiment ne changerait pas de fonction - il demeurerait un immeuble de bureaux - joue un rôle dans l’intérêt porté par l’ambassade au Cours Saint-Michel.