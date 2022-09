La Flandre donnera 1.000 euros aux diplômés en soins infirmiers : "Leur travail est d’une valeur inestimable"

A noter que les étudiants qui ont effectué un graduat de niveau 5 en soins infirmiers et sont diplômés ne pourront pas bénéficier de cette indemnité de 1.000 euros. Bien qu’ils en aient souvent absolument besoin. "La raison principale est la durée de la formation", expliquait Hilde Crevits (photo). "Le baccalauréat dure un an supplémentaire. Les étudiants qui effectuent un graduat de niveau 5 ont terminé leurs études après trois ans et peuvent déjà commencer à travailler et gagner un salaire complet. Ce qui n’est pas le cas pour les bacheliers".

Pour l’instant, l’indemnité sera allouée une seule fois, aux étudiants qui ont terminé cette année. Mais à terme, une solution plus structurelle devrait être trouvée. "Nous le faisons en attendant l’introduction du statut d’Infirmier en formation, qui doit être réglé au niveau fédéral. Le but est que ces étudiants en formation puissent conserver leur statut d’étudiant tout en étant davantage impliqués sur le lieu de travail, en y recevant davantage d’autonomie et de responsabilités", concluait Hilde Crevits.