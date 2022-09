Les boxes vitrés des accusés retarderont-ils le début du procès des attentats de Bruxelles ?

Deux explosions ont retenti le 22 mars 2016 à l'aéroport de Bruxelles-National à Zaventem (photo ci-dessus). La première s'est produite à 7h58, la seconde quelques instants plus tard, à 8h09. Elles ont causé la mort de 16 personnes, outre celles des deux kamikazes Ibrahim El Bakraoui et Najim Laachraoui, et ont fait des centaines de blessés. Un peu plus d’une heure plus tard, à 9h11, une troisième explosion a retenti, cette fois à Bruxelles dans la station de métro Maelbeek. Cette nouvelle attaque terroriste a causé la mort de 16 personnes de plus, outre celle du kamikaze Khalid El Bakraoui, et a fait là aussi de très nombreux blessés.