Plan Air-Climat-Energie 2030 : bientôt 100 km/h maximum sur les autoroutes wallonnes ?

Fort de plus de 200 pages, le document - qui doit encore être discuté au sein de l'exécutif wallon - comprend une série de mesures censées à la fois protéger les citoyens en proposant des alternatives leur permettant de réduire leurs factures énergétiques et accroître la quantité d'énergie renouvelable produite afin de réduire la dépendance aux énergies fossiles. Parmi celles-ci, on retrouve des mesures qui ont déjà été actées (augmentations de l'offre de bornes de recharge publiques, aménagements piétons et cyclistes, développement des réseaux intelligents et des communautés d'énergie) et d'autres qui découlent de l'actualisation de dispositifs ayant fait leurs preuves mais qui méritaient d'être renforcés, comme l'application d'un service énergétique universel ou le soutien aux initiatives innovantes de transport collectif.

Le Plan comprend également "des mesures très concrètes avec un effet immédiat, souvent assez simples à mettre en œuvre et dont le coût est très limité". Dans cette catégorie figure notamment la réduction de la vitesse maximale sur autoroutes à 100 km/h - une idée déjà avancée par Ecolo et qui n'avait pas manqué de susciter une levée de boucliers.

Quant aux mesures structurelles, chargées de "donner un cap", elles prévoient notamment l'interdiction d'installer des chaudières à mazout dès 2024 dans les nouvelles constructions et dès l'année suivante pour les autres habitations, avec des dérogations possibles jusqu'en 2030.