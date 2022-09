Victoire historique pour Remco Evenepoel au Tour d’Espagne

La 21e et dernière étape, une longue parade de 96,7 km entre Las Rozas et le Paisaje de la Luz dans la capitale espagnole, a vu la victoire au sprint de l'Espagnol Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates) devant le Danois Mads Pedersen (Trek-Segafredo) et l'Allemand Patrick Ackermann (UAE Team Emirates). L'étape a donné l'occasion de fêter Alejandro Valverde. Le vétéran espagnol va mettre un terme à sa carrière à 42 ans, dont 21 en tant que coureur cycliste professionnel. Le peloton a autorisé l'ancien champion du monde à effectuer en tête un tour du circuit local à une cinquantaine de kilomètres de l'arrivée, afin de recevoir l'ovation du public.

Juste après deux coureurs ont tenté leur chance: l'Australien Luke Plapp et le Danois Julius Johansen. Sans jamais compter plus d'une trentaine de secondes d'avance, ils ont résisté au peloton jusqu'à un kilomètres de l'arrivée. Remco Evenepoel, qui a remporté deux étapes (la 10e et la 18e) et porté le maillot rouge de leader depuis l'arrivée de la 6e étape, s'impose au classement final avec 2:05 d’avance sur l'Espagnol Enric Mas (Movistar) et 5:08 sur l'Espagnol Juan Ayuso (UAE Team Emirates).