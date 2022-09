Ce lundi débute le procès intenté par Bart De Pauw contre la VRT

Revenons au 9 novembre 2017 : Bart De Pauw annonce dans une vidéo que la VRT met fin à sa collaboration avec lui, après le témoignage de femmes qu’il aurait harcelées. Les actrices Maaike Cafmeyer et Liesa Naert s’étaient confiées peu avant au conseiller en prévention de la VRT. Le message vidéo de Bart De Pauw a été suivi d'un communiqué de presse du radiodiffuseur public confirmant la nouvelle.

Toutefois, Bart De Pauw estime qu'il a été injustement licencié, que la VRT a commis des erreurs dans la prise de décision et dans la communication qui en a suivi et qu'il a donc également subi un préjudice injustifié, tout comme sa femme, ses enfants et son entreprise personnelle Deadliners. Une indemnisation de 2,5 millions d'euros est demandée pour De Pauw et son épouse, 500 000 euros pour chacun pour ses trois enfants et 5,5 millions d'euros pour l’entreprise Deadliners.

D'après la mise en demeure que leur avocat a envoyée à la VRT, il apparaît que cela vise principalement la communication de Paul Lembrechts, alors CEO de la VRT. Le 10 novembre 2017, un jour après le message vidéo, Paul Lembrechts avait déclaré dans une interview que Bart De Pauw harcelait des femmes par SMS, et qu'il était question de "centaines de SMS à contenu sexuel et pornographique". À l'époque, le conseiller en prévention de la VRT disposait de deux témoignages - de Cafmeyer et de Naert, qui étaient conservés dans une enveloppe fermée.