Le documentaire "Notre nature" met en vedette la faune et la flore de Belgique

L’épidémie de coronavirus et ses confinements a rapproché beaucoup de citoyens de la nature. Mais même en s’y promenant régulièrement, on ne voit souvent pas tout ce qui s’y passe et s’y développe. Les réalisateurs du documentaire "Onze natuur" ont passé deux ans et demi à observer et filmer la faune et la flore de Belgique. Leur reportage, qui sera diffusé cette année encore sur la chaîne Canvas de la VRT, permet d’admirer la beauté époustouflante et souvent surprenante de "Notre nature".