Le festival de sculptures de sable de Middelkerke a attiré plus de 100.000 visiteurs

Près de 4.000 tonnes de sable avaient été utilisées pour la création des sculptures exposées lors de la première édition du festival, l'année dernière. Pour cette nouvelle édition, 2.000 tonnes supplémentaires ont été nécessaires pour créer les impressionnantes sculptures de dinosaures.

L'exposition en plein air, intitulée "Dino's in the sand", était accessible au public du 30 juin au 11 septembre. Outre les sculptures, l'événement proposait des ateliers et autres animations sur les dinosaures.

La station balnéaire de Middelkerke a également accueilli cet été le championnat européen des sculptures de sable (voir photo ci-dessous).