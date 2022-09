Les boxes vitrés sont "la moins mauvaise solution", répond le parquet fédéral aux avocats des accusés

Des cubes en verre ont été aménagés dans la salle d'audience du bâtiment Justitia à Haren, où la cour d'assises jugera les accusés au procès des attentats de Bruxelles, dès la mi-octobre. La procureure Paule Somers a reconnu défendre une position opposée à celle des avocats de la défense. Avec ces boxes, la principale préoccupation a été d'envisager "la défense de la société toute entière" en garantissant la sécurité dans les prétoires et l'intérêt des victimes, a-t-elle dit.

La Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) ne prohibe pas en soi les boxes en verre, mais les admet seulement sous des conditions strictes, a estimé le parquet. La CEDH admet des mesures spéciales ou d'enfermement pour les affaires sensibles de grande ampleur à condition que l'utilisation des éventuels boxes soit proportionnée, a avancé Paule Somers. Dans la balance, le parquet fédéral a pris en compte la personnalité des accusés, dont six sur neuf ont été condamnés pour des faits de terrorisme avec des peines lourdes. Pour les autres, c'est leur proximité avec les kamikazes de Bruxelles ou d'autres membres de la cellule qui a été prise en compte.

La gravité des infractions reprochées a également été considérée, tout comme le fait que de nombreux accusés ont des antécédents de droit commun (condamnation pour tentative d'assassinat sur des policiers, notamment). "Le seul fait qu'un accusé ait été condamné par une cour d'assises peut suffire aux autorités pour considérer la dangerosité potentielle et décider de mesures de sécurité spécifiques", a indiqué Paule Somers. Le parquet fédéral estime que la confidentialité de la communication entre accusés et avocats est garantie par le système de téléphonie mis en place et l'entaille dans le cube en verre permettant d'échanger des documents.