Quatre nouveaux pavés de la mémoire à Anvers pour des familles juives déportées durant la Seconde Guerre Mondiale

Les quatre nouvelles pierres ont été placées, près du Boelarpark à Borgerhout. Ces struikelstenen "pierres d'achoppement" c'est-à-dire des "pierres sur lesquelles on trébuche" sont des pavés de métal de dix centimètres de côté enfoncés dans le sol. La face supérieure, affleurante, est recouverte d'une plaque en laiton qui honore la mémoire d'une victime du nazisme durant la Seconde Guerre Mondiale. Elles rendent hommage à deux couples qui ont vécu sur la Gitschotellei et la Cruyslei. Il s’agit de Chaim Szafran et d’Hélène Rutzki et de Jacob Saks et Dora Rutzki. Ils ont été déportés à Auschwitz en 1942 et assassinés", raconte Wilfried Defillet, l'un des initiateurs de ces pierres de la mémoire.

"Jacob et Dora ont pu mettre leurs enfants en sécurité et les ont envoyés se cacher. La plus jeune des filles du couple, Judith, était une fillette à l'époque et a vécu toute sa vie au Canada. Aujourd'hui, elle est revenue à Anvers avec une douzaine de proches pour l'inauguration des "pierres d'achoppement". Judith est aujourd'hui une vaillante octogénaire".