Grâce à un instituteur de Heusden Zolder, un enfant sur quatre se rend à l’école à vélo

La maman de Mathieu, l'un des élèves qui fait partie du groupe cycliste est satisfaite de ce système. "De cette façon, les enfants apprennent à surveiller l’heure eux-mêmes et à faire du vélo en groupe. Cela les prépare à se rendre à l'école à vélo, seuls ou avec des amis, dans le secondaire. De plus, une telle caravane avec des gilets fluorescents c’est une sécurité. Les voitures voient les enfants arriver de loin et ralentissent."

Mathieu lui-même n'est pas mécontent d'être dans ce groupe. "C'est agréable de pédaler ensemble comme ça, et puis on peut discuter."