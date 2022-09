L'ancienne directrice de la crèche de Mariakerke et son père libérés sous conditions

Une petite fille de six mois avait été grièvement blessée au sein de la crèche et avait ensuite succombé à ses blessures à l'hôpital le 18 février dernier.

Le jeudi 17 février au matin, l'UZ Gent avait informé le parquet qu'un bébé avait subi un grave traumatisme cérébral dans des circonstances peu claires. La fillette avait été amenée au service des urgences de l'hôpital gantois un jour plus tôt, à la suite d'un appel de la crèche de Mariakerke.

Dans la foulée, un juge d'instruction avait arrêté Roxan V., le père de Davina V. (la directrice et exploitante des lieux), pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. La femme avait, elle, été inculpée pour homicide involontaire et libérée sous conditions. Sur base de nouveaux éléments de l'enquête, elle avait finalement été arrêtée début juin pour, entre autres, négligence.

L'autopsie a révélé que l'enfant était mort du syndrome du bébé secoué. Une enquête est en cours pour déterminer si Roxan V. en est responsable. L'intéressé a toutefois nié avoir secoué l'enfant.

Selon les rapports d'inspection de la crèche depuis 2015, les parents accusaient le père, qui travaillait également comme surveillant, de violence physique envers les enfants. La gérante des lieux niait cependant chaque fois qu'il se passait quoi que ce soit.

Davina V. avait fermé la crèche après les faits et l'agence publique flamande Opgroien avait ensuite décidé de retirer la licence d'exploitation, après l'avoir déjà suspendue.

La directrice de la crèche n'était pas présente au moment des faits. "Ma cliente n'est soupçonnée qu'indirectement, pour des accusations liées à la façon dont la crèche était exploitée. Elle répondra de ces infractions", a assuré son avocat Han Vervenne.

Il y a quinze jours, la chambre du conseil de Gand avait décidé de libérer sous bracelet électronique la femme et son père. Le parquet avait cependant fait appel. La chambre des mises en accusation de Gand a finalement décidé mardi d'effectivement libérer les deux intéressés.