L'entrepreneur Johan Daumerie est rentré en Belgique, après deux années de cauchemar à Dubaï

Daumerie connaît plusieurs Belges qui vivent le même cauchemar juridique que lui. "Hier encore, j'ai mis mes derniers centimes sur le compte de la prison d'un autre Belge, Yves. Il a récemment été à nouveau détenu et est malade. Et puis il y a l'histoire d'une jeune Flamande qui a accouché à Dubaï, mais son enfant n'est pas reconnu localement, donc la mère et l'enfant sont coincés là-bas."

Daumerie est maintenant particulièrement heureux d'être de retour en Belgique. Il prévoit de faire "quelque chose", bien qu'il n'y ait pas encore de plans concrets, pour ces nombreux Belges qui sont bloqués. Selon M. Daumerie, le gouvernement belge pourrait faire plus d'efforts pour ses compatriotes qui sont parfois détenus sans motifs.