La Défense cherche à recruter 4.210 personnes l'an prochain, un nombre record

L'armée a besoin de "militaires jeunes et motivés" à la fois pour des fonctions de combat (fantassins, para-commandos...), a souligné la major, mais elle propose aussi un large éventail de fonctions techniques - pour mettre en œuvre des systèmes d'armes de plus en plus complexes - et logistiques. Là aussi des jeunes sans diplôme technique mais qui s'intéressent à la technologie peuvent se présenter pour un poste technique, voire bénéficier d'un salaire et d'une formation payée par la Défense dans une école de leur choix afin d'obtenir un diplôme de bachelier, moyennant une "période de rendement" (une obligation de rester sous les drapeaux) de quatre ans et demi.

Une grande partie des nouvelles recrues seront incorporées sous le statut BDL (Beperkte Duur, Durée limitée ou "court terme") qui prévoit une carrière de huit ans pouvant être portée à douze au maximum, mais avec la possibilité de passerelle vers le statut de carrière. Ce sera le cas de tous les soldats et matelots, de 817 des 950 sous-officiers et de 77 des 300 officiers.

La plupart des officiers (152) sont recrutés par le biais de l'École royale militaire (ERM), qui dispense une formation universitaire. Mais l'armée procède aussi à des recrutements spécialisés via le cadre auxiliaire (onze pilotes et cinq contrôleurs de trafic aérien) avec un contrat d'une durée initiale de 13 ans, et de "spécialistes" recrutés sur base d'un master spécifique (médecins, informaticiens, juriste, journaliste...). Un "recrutement latéral" s'adresse à des médecins et dentistes disposant déjà d'une expérience professionnelle.