La VRT met la série documentaire "FIRE" hors ligne : un participant impliqué dans un système pyramidal russe

S'adressant à VRT NWS, W. S. a déclaré qu'il n'avait aucune mauvaise intention et qu'il pensait sincèrement que The Future Trade était un investissement intéressant. Des recherches sur les médias sociaux montrent qu'il recherche activement de nouveaux investisseurs pour TFT, tout comme d'autres membres de son "équipe". W. S. ne veut pas appeler cela du "recrutement". Il prétend seulement vouloir informer les gens sur une opportunité d'investissement intéressante.

Les nouveaux clients des systèmes pyramidaux sont principalement amenés par des personnes déjà impliquées dans ces systèmes, en grande partie par le biais des médias sociaux. Accrocher en ligne l'image d'un style de vie luxueux en fait donc partie : c'est ainsi que l'on convainc les gens que le système "fonctionne".

Sur Facebook, on trouve plusieurs messages promotionnels sur The Future Trade, postés par W.S. et par des personnes de son "équipe". Ces messages sont publiés sur son propre profil, dans des groupes Facebook spéciaux, via des "Stories" (messages qui disparaissent automatiquement au bout de 24 heures) ou dans les nombreux groupes thématiques qui fleurissent sur Facebook pour les personnes à la recherche de revenus complémentaires ou de "travail à domicile".

Les nouvelles recrues intéressées sont invitées à participer à un webinaire, un séminaire dont les participants communiquent à distance en vidéo via Internet.

VRT NWS a pu assister anonymement à un tel webinaire, animé par une Néerlandaise : D. v. D. Elle y raconte comment W. S. lui a fait découvrir The Future Trade, et explique le fonctionnement du système.