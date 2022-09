Trois inspecteurs de la police de Bruxelles blessés lors d’une arrestation tumultueuse

L'individu se trouvait sur la Place de la Bourse, en plein centre de Bruxelles samedi soir et a immédiatement agi de manière agressive lorsqu'il a aperçu les inspecteurs. Il était déchaîné, et comme il continuait à provoquer les policiers, ceux-ci ont décidé de l'arrêter. Cependant, alors qu'il était transféré au commissariat dans le véhicule de police, il serait devenu complètement fou furieux et aurait donné aux inspecteurs des coups de pieds sur les mains et les genoux.

Le suspect, qui n'est pas un inconnu pour la police et la justice a finalement été transféré et placé en cellule après quelques difficultés. Un inspecteur est en incapacité de travail pendant 13 jours en raison de l'incident, les deux autres pendant six jours chacun.