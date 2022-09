Plafonnement des "surprofits" des entreprises énergétique et création d’une Banque européenne de l'hydrogène

Sur le plan économique, une grande réforme est attendue à l'automne: celle du cadre budgétaire et des fameux critères de Maastricht sur les dettes et déficits publics considérés comme excessifs. Ursula von der Leyen a tracé quelques grandes lignes: plus de souplesse pour les États membres en ce qui concerne leur trajectoire de désendettement, mais davantage de comptes à rendre quant à la mise en œuvre de ce qui a été convenu.

Elle a aussi annoncé des mesures de soutien aux PME, promettant moins de formalités administratives et une révision de la directive sur les retards de paiement, "car il est tout simplement injuste qu'une faillite sur quatre soit due à des factures non payées à temps."

La pénurie de compétences sur le marché du travail et la pénurie de matières premières feront également l'objet de mesures.

"Le lithium et les terres rares seront bientôt plus importants encore que le pétrole et le gaz. Rien que nos besoins en terres rares vont être multipliés par cinq d'ici 2030", a prévenu la présidente de la Commission. Une solution se trouve à ses yeux dans les accords commerciaux internationaux. "Je proposerai la ratification des accords avec le Chili, le Mexique et la Nouvelle-Zélande. Et nous poursuivons les négociations avec des partenaires importants, comme l'Australie et l'Inde." L'UE constituera aussi des réserves stratégiques, par le biais d'un règlement européen sur les matières premières critiques.