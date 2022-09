Economie d’énergie : Pourquoi ne pas organiser le télétravail dans le Sud de l’Europe cet hiver ?

En tout cas, les réactions à son tweet n’ont pas manqué. "Positives mais aussi négatives. Bien sûr, cette proposition n'est pas réalisable pour tout le monde", nuance Peter De Keyzer. "En fait, c'est la même discussion que pour le travail à domicile pendant la période Covid. C'était également impossible pour certaines personnes travaillant à la chaîne dans une usine ou dans un hôpital ou un cabinet dentaire."

Malgré tout, De Keyzer est heureux de continuer à réfléchir et à lancer des idées originales. "Si de grands groupes de travailleurs se déplacent effectivement dans le sud de l'Europe pour faire du télétravail, alors on pourrait mettre en service des trains ou des bus, par exemple, et on n'aurait plus besoin de prendre l’avion qui est très polluant. Mais je me rends compte que l'économie s'arrêterait complètement si les 11 millions de Belges émigraient en Espagne, et nous ne voulons évidemment pas cela non plus."