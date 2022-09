Face aux demandes d’alléger la facture énergétique, le ministre flamand du Budget préconise la prudence

Le gouvernement flamand se réunissait ce mercredi matin pour examiner les mesures pour aider les citoyens et les entreprises à faire face à leurs factures énergétiques élevées. Le ministre flamand du Travail Jo Brouns (CD&V) avait déjà donné une première impulsion la semaine dernière : les entreprises devraient être encouragée à travailler de manière plus efficace sur le plan énergétique et, en contrepartie, une partie des coûts énergétiques serait compensée. Mais la ministre flamand de l'énergie, Zuhal Demir (N-VA), avait prévenu que de telles mesures pourraient potentiellement coûter beaucoup d'argent et avait préconisé la prudence.

Son collègue de parti, le ministre du Budget et du Logement Matthias Diependaele, a également souligné dans l’émission "De ochtend" sur Radio 1 qu'il n'y avait pas beaucoup de marge budgétaire au niveau flamand. "Nous avons seulement depuis hier une vue sur le projet de budget 2023 et là, nous nous retrouvons encore avec un déficit d'un peu moins d'un demi-milliard, soit un déficit de 450 millions d'euros. Je dois ajouter que le poids de notre dette a également augmenté, à la fin de cette année, elle est estimée à 36 milliards alors que nous avions 24 milliards en 2019. Cela aussi a augmenté de façon permanente. Donc, quiconque prétend qu'il y a des moyens devrait alors me montrer d'où ils peuvent provenir."

Cela ne signifie pas que le gouvernement flamand n'essaiera pas de trouver des solutions, a souligné Matthias Diependaele, mais toujours en gardant un œil sur le budget : "Nous devons être très raisonnables, il doit s'agir de mesures ciblées."

"En tant que gouvernement, nous devons gérer ces budgets avec sagesse. Donc oui, je pense que nous devons examiner où nous pouvons investir davantage, quel soutien est possible, mais nous ne pouvons pas le faire comme si nos moyens étaient infinis. On ne remplit pas un puits en creusant un autre puits si ces deux puits se trouvent dans le même jardin."

"Nous devons d'abord nous assurer de passer la période de crise, de passer l'hiver", conclut Matthias Diependaele. "Mais à côté de cela, il est important, si nous devons faire des dépenses, que ce soit une solution structurelle à plus long terme, que nous puissions, par exemple, réduire notre dépendance énergétique."