Michel Verschueren, l’ancien manager du RSC Anderlecht est décédé

Aimé Anthuenis a quitté le Racing Genk pour rejoindre Anderlecht, où il a été directeur sportif de 1999 à 2002, aux côtés de Michel Verschueren, décédé mercredi. À Genk, Anthuenis venait de remporter le titre de champion de Belgique; il a fait de même à Anderlecht les deux saisons suivantes. Puis l'alchimie entre les deux n'était plus partagée et en 2002, Anthuenis est devenu l'entraîneur national des Diables Rouges.

"Les gens m'ont souvent demandé comment c'était de travailler avec Michel Verschueren. Je peux seulement répondre qu'il était toujours très correct", déclaré Aimé Anthuenis. "Il n'interférait pas non plus dans le domaine sportif mais il était certainement une sorte d'inspirateur d'Anderlecht. Avant ma période, il y était déjà impliqué dans la gestion, les loges et les sièges VIP. Je l'ai vu comme un homme très inspirant, extrêmement actif avec des idées fortes. Monsieur Michel était aussi au courant de tout ce qui se passait à Anderlecht. Il était au courant de toutes les nouvelles, des joueurs jusqu'au sommet du conseil d'administration. Il était également très proche de Roger et Constant Vanden Stock. C'était un homme qui avait le cœur sur la main et qui était l'intermédiaire entre toutes les sections du club."

Selon Anthuenis, Verschueren avait une vision particulière. " Il a commencé comme préparateur physique à Eendracht Alost et a continué à évoluer au fil des années jusqu'à rejoindre Anderlecht. Il est l'inspirateur de la restauration du stade, le fameux restaurant Saint Guidon. Michel Verschueren était un manager qui gérait tout mais faisait travailler tout le monde. En tant qu'entraîneur d'Anderlecht, il m'a laisser faire. Il n'a pas interféré avec mes méthodes de travail mais a estimé qu'il fallait obtenir des résultats. Si le travail était bon, il vous soutenait pleinement. En fait, Michel Verschueren constituait le ciment d'Anderlecht", a conclu Anthuenis.