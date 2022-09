Précarité menstruelle : Une pharmacienne de Deinze distribue gratuitement tampons et serviettes hygiéniques

Après tout, les tampons et les serviettes hygiéniques sont un besoin fondamental", déclare la pharmacienne. "Ma pharmacie est aussi entourée d'écoles et je ne voulais pas continuer à faire l'autruche et je voulais faire quelque chose pour aider." Leen avait remarqué que de plus en plus de jeunes filles et de jeunes femmes avaient du mal à se procurer leurs protections hygiéniques. Et lorsqu'elle a appris que l'Écosse avait rendu ces produits gratuits pour toutes, elle a voulu faire de même.

La pharmacie de Leen fait partie d'un groupe. Elle a contacté la direction qui a immédiatement accepté l'idée d'offrir gratuitement des serviettes hygiéniques et des tampons dans sa pharmacie. "Les gens peuvent simplement se rendre sur place et prendre un paquet constitué de serviettes hygiéniques et de tampons. Cela peut aussi se faire plus discrètement, elles peuvent appeler avant et commander un paquet."

Ne craint-elle pas que tout le monde vienne chercher des serviettes hygiéniques et des tampons gratuits ? "Non c'est destiné aux personnes qui en ont le plus besoin, donc j'espère que les gens seront assez honnêtes, mais je le crois vraiment. Car il faut sûrement aussi franchir une certaine barrière pour oser demander cela."