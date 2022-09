Grève d’une partie du personnel à l'entreprise Canon à Diegem

Les crispations remontent à 2016, retrace Kris Vanden Bossche de l'ACV Puls. "L'employeur ne tient tout simplement pas ses promesses à propos de l'ajustement budgétaire. En 2014, une convention collective a été conclue, stipulant que le budget salarial devait être revu chaque année... Ce fut le cas pendant deux ans, puis plus rien."

Selon le syndicaliste, il existe de grandes différences salariales entre des employés effectuant pourtant le même travail, sans que l'ancienneté ne puisse expliquer cet écart. Et certains employés sont payés en dessous du prix du marché, ressort-il par ailleurs d'une analyse comparative.

"Il n'y a pas de politique salariale transparente, même après plusieurs rounds de négociations et une tentative de conciliation devant la commission paritaire", pointe le secrétaire de l'ACV. "Nous comprenons qu'il est difficile pour l'employeur, vu le contexte actuel, de mettre en œuvre la prochaine indexation des salaires évaluée à environ 10 %, cependant même dans les périodes d'indexation plus faible, l'accord n'a pas été appliqué comme convenu."

Canon Belgique regrette profondément cette action, a déclaré son porte-parole Filip Vandenbempt. "Nous espérons pouvoir nous asseoir à nouveau à la table des négociations pour parvenir à un accord réaliste, tant pour les employés que pour l'entreprise."

Filip Vandenbempt souligne que la société est actuellement une entreprise financièrement saine. "Nous voulons qu'il en soit ainsi à l'avenir, même en cette période d'instabilité économique marquée par une forte inflation et les indexations salariales qui en découlent. Certaines mesures supplémentaires ont également déjà été mises en œuvre, et la direction continue entre-temps à travailler sur une politique salariale transparente."

Canon Belgium, spécialisée dans la vente et l'entretien des photocopieuses et imprimantes, emploie plus de 500 personnes sur notre territoire.