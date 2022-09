Le Télé-Accueil flamand reçoit de plus en plus d’appels concernant des problèmes financiers

Certains groupes semblent particulièrement vulnérables. Près de 60 % des appelants sur les questions socio-économiques sont célibataires. Huit pour cent vivent dans des familles monoparentales et plus de trois pour cent sont sans abri.

L'âge joue également un rôle. Chez les jeunes, il n'y a pas d'augmentation notable, mais chez les personnes d'âge moyen et les personnes âgées, oui : un appelant sur quatre a la cinquantaine, un sur trois a entre 60 et 80 ans.

Les appelants de ces groupes cibles vulnérables flirtent avec le seuil de pauvreté.

Pourtant, il y a des appelants issus de la classe moyenne ouvrière et menant une vie "ordinaire". Eux aussi éprouvent une anxiété croissante quant à leur future situation financière.

Les gens craignent de perdre leur emploi et disent vouloir gagner plus en occupant des emplois flexibles, souvent parce qu'ils ont déjà puisé dans leurs économies pendant la crise sanitaire. Les indépendants craignent de dépasser les limites et envisagent de quitter leur entreprise.