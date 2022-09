Les personnes en situation de précarité se sont encore appauvries l'an dernier

Le Baromètre de la pauvreté indique également qu’aussi bien pendant la crise du Covid qu’actuellement avec les crises de l'énergie et de l'inflation, les ménages de la classe moyenne inférieure viennent également frapper à la porte des CPAS. "À l'automne 2021, nous avons déjà vu que le nombre de personnes qui ont commencé à demander une aide auprès du CPAS, pour une aide autre que le revenu d'intégration, a commencé à augmenter fortement", explique Anne Van Lancker, présidente de Decade Goals, l'organisation qui compile chaque année le Baromètre de la pauvreté.

"En particulier, les équipes des CPAS faisaient déjà des heures supplémentaires à ce moment-là. Cela montre que les personnes situées juste au-dessus du seuil de pauvreté avaient déjà des problèmes à l'époque."

Par ailleurs, les personnes en situation de pauvreté sont devenues encore plus pauvres. "L'écart entre leurs revenus et le seuil de pauvreté s'est encore creusé", déclare Anne Van Lancker. "Le déficit financier dont disposent ces personnes pour vivre décemment s'est creusé et elles doivent donc faire encore plus de choix entre ce qu'elles dépensent et ce dont elles doivent se passer."