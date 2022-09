Un manchot royal voit le jour pour la première fois en trois ans au zoo d’Anvers

Les œufs de manchots royaux sont retirés des couples reproducteurs et placés dans l'incubateur pour leur donner une protection supplémentaire. "La mère et le père se relaient pour couver leurs œufs et au moment de l’échange, un accident peut facilement arriver", explique Heidi, l’une des soigneuses du zoo. "Pour éviter cela, nous optons pour un incubateur chaud et sûr. Pendant ce temps, le couple reçoit un faux œuf en craie afin qu’ils puissent continuer à couver."

Le poussin a éclos complètement le 58e jour et pesait alors 170 grammes. "C'est un gros pingouin plein de vie. Nous avons dû l'aider à éclore un peu. Le petit avait commencé à donner des coups de becs quelques jours plus tôt. À un moment donné, nous avons fait nous-mêmes du picorage et nous avons libéré la tête, comme le font les parents à l’état sauvage", poursuit Heidi.

"Le petit manchot royal au duvet brun-gris est ensuite directement passé de la couveuse à sa pouponnière personnelle: entre les pattes de ses parents", précise la soigneuse.