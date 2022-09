Vincent Van Quickenborne retire définitivement la reconnaissance de l'Exécutif des musulmans de Belgique

"Je n'ai encore jamais vu un tel amateurisme. Et cela, en plus, pour un organisme qui joue un rôle crucial pour la communauté musulmane de notre pays. La communauté musulmane mérite mieux, c'est pourquoi j'ai décidé de retirer la reconnaissance de l'EMB. Nous voulons ainsi ouvrir la voie à un exécutif musulman véritablement représentatif, transparent et professionnel. Tant qu'il n'y aura pas de nouvel EMB, aucune nouvelle subvention ne sera versée, comme c'était déjà le cas pour les moyens prévus pour 2022", ajoute-t-il.

Un appel est lancé à la communauté musulmane à "s'organiser de manière transparente, indépendante et pluraliste, sur la base de la liberté religieuse et du caractère démocratique et libre de notre société". En vertu de la séparation des religions et de l'État, "seules les communautés religieuses sont en mesure de créer un organe représentatif en tant qu'interlocuteur du gouvernement". Le ministre n'entend donc pas s'immiscer dans ce processus mais, interrogé sur ce point, son cabinet a indiqué que, depuis deux ans, beaucoup de gens s'étaient manifestés.

Reconnu en 1999 à la suite d'élections organisées l'année précédente, l'Exécutif exerce diverses compétences liées à la reconnaissance des mosquées, l'organisation de l'enseignement religieux islamique, la désignation et la formation d'imams et l'établissement de parcelles islamiques dans les cimetières publics.