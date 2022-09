Des travailleurs ukrainiens exploités sur un chantier anversois poussés à déménager en Hongrie ?

Cinquante travailleurs ukrainiens d'Irem - le sous-traitant italien de l'entreprise chimique Borealis (photo) soupçonné d'exploitation sur le chantier de Kallo dans le port anversois - auraient été mis sous pression pour déménager en Hongrie. C’est ce qu’écrit ce vendredi le quotidien régional Gazet van Antwerpen. L’information a été confirmée par Me Jan Buelens, l'avocat qui défend aussi des travailleurs turcs et bengalis victimes de traite d’êtres humains et d’exploitation économique sur le même chantier anversois. Maitre Buelens a décidé de porter plainte à la police, l’inspection et l’auditorat du travail.