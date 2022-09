En visite au circuit de course de Zolder, le roi Philippe teste une voiture solaire

La deuxième équipe belge de l’Agoria Solar Team prenait part, du 9 au 16 septembre, au Sasol Solar Challenge en Afrique du Sud. Elle s'est classée deuxième ce vendredi à l’arrivée (vidéo). La victoire est revenue à l'équipe néerlandaise Brunel Solar Team de Delft. La fierté et la joie étaient néanmoins palpables dans le camp belge. "Nous sommes fiers de notre prestation", a réagi la porte-parole de l'Agoria Solar Team, Emma Stalmans. "C'était la première fois que nous participions en Afrique du Sud. Nous avons pu parcourir un nombre considérable de kilomètres avec notre voiture solaire" - environ 4.000 kilomètres, soit la plus grande distance jamais parcourue par une voiture belge.

La dernière étape consistait à rejoindre Le Cap depuis Riversdale. Les étudiants de la KU Leuven ont été les premiers à s'élancer après leur victoire de jeudi. Les Néerlandais ont quant à eux pris le départ une dizaine de minutes plus tard. Il restait encore entre 500 et 550 kilomètres à parcourir ce vendredi. Une boucle de 40 kilomètres avait été intégrée au parcours, que les Belges devaient exécuter une fois de plus que les Néerlandais, s'ils voulaient encore prétendre à la victoire finale. La Brunel Solar Team affichait en effet 10 kilomètres de plus au compteur que nos compatriotes au début de l'étape.

Les Belges ont cependant souffert de malchance, entre cellules photovoltaïques endommagées et problème technique au niveau de la batterie de leur BluePoint Atlas, et n'ont pas pu combler leur retard sur l'équipe néerlandaise. Le Sasol Solar Challenge est une course de voitures solaires, qui se tient en Afrique du Sud. Pendant huit jours, les participants doivent parcourir un itinéraire préétabli en boucle entre Johannesbourg et Le Cap. L'équipe qui parcourt la plus longue distance en un temps donné remporte la course. Au total, neuf équipes - sept sud-africaines, une néerlandaise et une belge - concouraient. L'Agoria Solar Team et la Brunel Solar Team ont été au coude-à-coude tout au long de la compétition.

L'équipe belge a déjà été championne d'Europe mais a aussi battu, en juin dernier, le record du monde "du nombre de kilomètres parcourus avec une voiture solaire en 12 heures". Le précédent record mondial était détenu par une certaine Brunel Solar Team avec 924 kilomètres. Les Belges l'avaient battu avec 1.051 kilomètres parcourus.