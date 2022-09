"L’AFCN confirme que la préparation au démantèlement de Doel 3 peut être reportée"

"Si une décision était prise sur l'allongement de la durée de vie de réacteurs nucléaires supplémentaires et qu'un accord pouvait être conclu avec Engie/Electrabel, alors, selon Annelies Verlinden, "plus rien ne doit exclure cette possibilité". Mais, si un accord est trouvé sur l'extension de Doel 3, ce ne sera "certainement pas pour demain", a admis la ministre de l'Intérieur. Elle a rappelé, notamment, la nécessité d'études complémentaires de sûreté et l'achat de combustible nucléaire.

Annelies Verlinden a déjà reçu le soutien du président du MR Georges-Louis Bouchez. "Engie doit cesser de se réfugier derrière de faux prétextes. Il est tout à fait possible de maintenir l'ensemble du parc nucléaire sans le démanteler", a-t-il commenté sur Twitter. Dans l'opposition, la cheffe de groupe des Engagés Catherine Fonck a suggéré au gouvernement d'"également demander l'avis de l'AFCN tout de suite pour Tihange 2. "Ce serait bien mieux qu'encore attendre la dernière minute en février 2023", a-t-elle indiqué sur le même réseau social.

Selon la loi actuelle, le calendrier de sortie du nucléaire s'établit comme suit: Doel 3 doit être désactivé le 1er octobre 2022, Tihange 2 le 1er février 2023, Doel 4 le 1er juillet 2025, Tihange 3 le 1er septembre 2025, Tihange 1 le 1er octobre 2025, Doel 2 le 1er décembre 2025 et Doel 1 le 15 février 2025. Un accord a été conclu avec Engie en juillet pour reporter la mise à l'arrêt de Doel 4 et Tihange 3 pour une période de 10 ans, soit jusqu'en 2036 avec un redémarrage en 2026. Le CD&V et le MR souhaitent une prolongation de vingt ans. Une demande de reporter d'un mois l'arrêt définitif de Tihange 2 au 31 mars 2023 est aussi sur la table.