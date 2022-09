Nettement moins de migrants en transit interceptés en Flandre occidentale

Au cours du premier semestre de 2021, une moyenne mensuelle de 443 personnes migrantes qui passaient par la Flandre occidentale y ont été interceptées. Ce chiffre est passé à 117 pour la même période en 2022. Cela concerne les personnes qui souhaitent entrer clandestinement en l'Angleterre.

Le nombre de personnes étrangères en séjour irrégulier a également fortement baissé dans le pays. En Flandre occidentale, la diminution atteint 63% par rapport à l'année passée.

Selon le gouverneur Carl Decaluwé, cette baisse des chiffres est directement liée au plan d'action Transmigration mené par la TaskForce. "Alors qu'elle se préoccupait auparavant des transmigrants en priorité, c'est désormais surtout le réseau qui est abordé. Nous nous intéressons aux passeurs eux-mêmes. Nous pouvons alors régler le problème à la source", a expliqué Carl Decaluwé.

Le gouverneur identifie cependant des points d'amélioration possible. "Alors que nous demandons un soutien à la police fédérale pour des actions ciblées, nous en recevons de moins en moins. Je comprends qu'il existe un manque de personnel à la police fédérale, mais à cause de cela, la police locale supporte sur ses épaules de plus en plus de tâches, déplore le gouverneur. "Les tâches principales de la police devraient être davantage liées à la sécurité et à la transmigration. Lorsque je vois qu'il y a des forces de police qui peuvent être fournies pour certains événements, je m'interroge."