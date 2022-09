Procès des attentats : la cour d’assises ordonne le démontage des boxes des accusés

La défense, qui avait fustigé le dispositif vitré lors de l’audience préliminaire de lundi et qualifié les boxes de "cages à animaux", a salué ce vendredi une "bonne décision" de la part de la présidente de la cour d'assises de Bruxelles. "Dommage qu'il ait fallu en arriver là", a déclaré Me Virginie Taelman, avocate de Bilal El Makhoukhi. "Les autorités sont alertées depuis deux ans au sujet de ces boxes vitrés individuels et ont pourtant foncé tête baissée pour les construire", a déclaré Me Taelman. "J'espère au moins qu'ils ont prévu une alternative."

"Il s'agit d'un message fort de la présidente de la cour", a estimé Me Stanislas Eskenazi, défense de Mohamed Abrini. "Elle a analysé chaque élément et estimé que les boxes actuels violent l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme." A trois semaines du véritable lancement du procès, les boxes vont devoir être réaménagés par les autorités, un délai serré. "Le pouvoir exécutif aurait pu respecter le droit - qui est connu de tous - dès le départ", a fustigé Me Eskenazi. "La présidente de la cour a fait référence au procès des attentats de Paris dans son arrêt. Pourquoi fallait-il organiser les choses de manière différente ici?"

Lors de ce procès à Paris, les accusés étaient installés dans un boxe collectif unique, ce qu'a plébiscité la présidente Laurence Massart. Me Sébastien Courtoy, avocat de Smail Farisi, a souligné que la question des boxes était "capitale" à ses yeux: "Mon client est libre. Mais si les boxes individuels étaient maintenus, les autres accusés ne seraient pas venus au procès. Or je dois pouvoir leur poser des questions." Pour lui, les boxes en l'état auraient empêché la tenue d'un procès équitable.

Démonter les boxes vitrés dans leur configuration actuelle était la "seule manière d'apaiser les choses et d'arriver à la vérité judiciaire", a réagi pour sa part Me Vincent Lurquin, avocat de l'accusé Hervé Bayingana Muhirwa. Le débat judiciaire n'aurait, sinon, pas eu lieu, estime-t-il, alors que celui-ci nécessite des réponses de la part des accusés. "La justice reprend la main sur le politique", a lancé Me Lurquin, avant de qualifier l'arrêt de la présidente de la cour de "remarquable", parce qu’il "réinsère les accusés à l'intérieur du débat judiciaire".