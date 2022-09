Bruxelles et 32 communes flamandes organisent une Journée sans voiture ce dimanche 18 septembre

De 09h30 à 19 heures, les modes de locomotion doux s'approprieront donc totalement les routes. Seuls les transports publics, les services d'urgence et de sécurité, les taxis et les automobilistes munis d'une dérogation seront autorisés à se déplacer dans Bruxelles avec un véhicule motorisé.

Le réseau de la Stib sera quant à lui renforcé et gratuit: pas besoin de titre de transport pour entrer dans les bus, métros et trams. Le nouveau dépôt Erasme servant à l'entretien des trams et métros sera en outre ouvert aux visiteurs de 10h00 à 16h00.

Pour cette nouvelle édition, Bruxelles a choisi le thème "Faisons de Bruxelles une ville pour les enfants". Ce dimanche, la région de Bruxelles-Capitale deviendra le temps d’une journée la plus grande zone sans voiture d'Europe.

Cette année, 32 communes flamandes participent également à l’action. Il s'agit notamment d'Alost, Ostende, Lier, Bilzen et Malines. Tongeren, Louvain, Hasselt, Turnhout, Temse et Poperinge ont également opté pour un dimanche sans voiture, mais plus tôt ou plus tard dans l'année.