Cinquante-cinq magistrats se font incarcérer à la prison de Haren pour expérimenter la vie en prison

La nouvelle prison de Haren d'une capacité de 1.190 détenus remplacera les prisons de Forest, Saint-Gilles et Berkendael. La grande différence avec les prisons traditionnelles est qu'il s'agit d'un village pénitentiaire, doté de bâtiments plus petits et d'unités de vie séparées, chacune comptant environ 30 places. Ainsi, les détenus pourront être diversifiés en fonction de leur profil et de leur âge.

Les unités de vie seront adaptées aux besoins du groupe cible. Grâce à un badge, les détenus pourront se déplacer plus librement à l'intérieur des murs que dans une prison traditionnelle. La détention ouverte ou semi-ouverte y sera également encouragée, sur base d'une analyse du profil de chaque détenu.