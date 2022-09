Hausse des prix de l’énergie : la SNCB envisage d’augmenter ses tarifs de près de 10%

La SNCB a proposé à son conseil d'administration d'indexer ses tarifs au 1er février 2023 selon les dispositions de son contrat de gestion. L'augmentation prévue est de 9,73% pour les abonnements et de 8,73% pour le ticket standard et ses dérivés, révèlent L'Echo et De Tijd samedi. Face à cette annonce, le ministre de la Mobilité Georges Gilkinet (Ecolo) a indiqué qu'il travaillait à des solutions afin d'éviter, dans la mesure du possible, que les voyageurs ne subissent la hausse des tarifs envisagée à la SNCB.