Ouverture d’une enquête sur les pratiques frauduleuses abordées dans la série FIRE de la VRT

En réaction, la secrétaire d'État au Budget et à la Protection des consommateurs, Eva De Bleeker a demandé à l'Inspection économique et à l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA) de mener une enquête sur ces systèmes pyramidaux, les offres illégales de produits financiers et la fraude à l'investissement. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que la secrétaire d’Etat s'attaque à ce système. Une enquête menée l'été dernier a permis de transmettre plusieurs procès-verbaux pour infractions au parquet.

Eva De Bleeker souhaite, en outre, améliorer le cadre concernant les systèmes pyramidaux. "Au sommet européen informel sur la protection des consommateurs, la secrétaire d'État plaidera donc pour une réglementation plus claire et plus étendue en matière d'interdiction des systèmes pyramidaux. En attendant, elle examine les pistes alternatives pour endiguer les systèmes pyramidaux par le biais d'autres mécanismes nationaux", souligne son cabinet dans un communiqué.