Un complot visant à assassiner l'ancien président George W. Bush déjoué grâce à la Sûreté de l'État belge

"Le FBI a déjoué un complot visant à assassiner l'ancien président George W. Bush" : c’est ce que rapportaient, au début de l'année, plusieurs médias américains tels que Bloomberg, Time Magazine et CNBC. Un certain Shihab Ahmed Shihab, demandeur d'asile irakien, projetait d’assassiner l’ancien président américain lors d'un discours à Dallas. À cette fin, Shihab a notamment effectué des voyages de reconnaissance préliminaires autour des résidences de Bush à Dallas et Crawford, au Texas. Shihab a également filmé le système de sécurité autour des résidences.

L’individu avait plusieurs complices. Ce qu’il ne savait pas en revanche, c'est que l'un de ses "complices" était un agent des services de sécurité américains. Ceux-ci ont obtenu un tuyau en or leur conseillant de suivre Shihab de près. Un tuyau venu de Bruxelles.

Au total, quatre Irakiens ont été arrêtés par le FBI. Deux d'entre eux semblent être d'anciens membres des redoutables forces de sécurité irakiennes. Les quatre individus ont été clandestinement introduits aux États-Unis via la Turquie, l'Égypte et le Danemark. Selon le FBI, l'attaque a été co-planifiée, ou du moins soutenue, par une "cellule" de l’organisation terroriste Etat Islamique (EI).