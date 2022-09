La Belgique termine sixième au championnat européen des voitures solaires

Les voitures participantes fonctionnent uniquement à l'énergie solaire et devaient faire autant de fois que possible le tour du circuit de course de Zolder, dans le Limbourg.

L'équipe belge, composée d'étudiants de la KU Leuven, avait remporté le championnat à deux reprises, en 2020 et 2021. Ils ont finalement décroché la sixième place sur un total de vingt équipes participantes.